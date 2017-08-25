Глава дипмиссии РФ в США обсудил с послом ЕС в Москве международную безопасность

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новый посол РФ в США Анатолий Антонов обсудил с главой представительства Евросоюза в Москве Вигаудасом Ушацкасом вопросы международной безопасности. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной безопасности", - отметили в российском дипведомстве.

В понедельник президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова чрезвычайным и полномочным послом России в США. Глава государства также подписал указ, которым прежний глава диппредставительства РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк освобожден от обязанностей посла и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Анатолий Антонов родился в 1955 году, в 1978 году окончил МГИМО. В 2004-2011 годах возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. С 2011 по 2016 годы Антонов занимал должность заместителя министра обороны России. В декабре 2016 года был назначен замглавой МИД России.