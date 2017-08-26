Россия зафиксировала в Сирии три нарушения перемирия за сутки

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Три нарушения перемирия зафиксированы в Сирии за сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене, размещенном на сайте Министерства обороны России.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Соглашения, за сутки зафиксировано два нарушения, из них в провинции Алеппо - два. Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение, из них в провинции Хомс - одно," - говорится в сообщении военного ведомства.
При этом отмечается, что количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось - 65.
Кроме того, в бюллетене сообщается, что в течение последних суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу также не изменилось и составляет 2211 пункт.