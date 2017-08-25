Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республики

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КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Единая система противовоздушной обороны (ПВО) создана в Сирии благодаря усилиям российских и сирийских военных специалистов. Об этом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта, сообщил начальник штаба - заместитель командующего ВВС Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС РФ) генерал-майор Сергей Мещеряков.
"В настоящее время на территории Сирии создана единая интегрированная система противовоздушной обороны. Обеспечено информационно-техническое сопряжение российских и сирийских средств разведки воздушного пространства. Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск", - сказал он.
Российская группировка ПВО в районе аэродрома Хмеймим включает в себя радиотехнический батальон, батарею зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400.
"В зоне поражения зенитных ракетных комплексов находятся все воздушные цели в радиусе до 400 км на высотах до 35 км", - отметил Мещеряков.
Он добавил, что за время боевых действий российские ВКС нанесли значительный ущерб инфраструктуре террористов группировки ИГ (запрещена в РФ), разрушив их склады боеприпасов, топлива, заводы по ремонту вооружения и военной техники, заметно ухудшили тыловое обеспечение боевиков и их возможности оперативно перебрасывать подкрепления.
"Благодаря регулярно наносимым ударам по нефтяной инфраструктуре и уничтожению колонн с нефтью противнику был нанесен и серьезный экономический ущерб", - резюмировал Мещеряков.