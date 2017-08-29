Путин: прочные узы дружбы и взаимного уважения связывают народы России и Армении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Армении Сержу Саргсяну по случаю 20-й годовщины заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Договор 1997 года положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Армении. Подписание этого важного документа создало условия для расширения политического диалога, для качественного наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", - подчеркнул российский президент. Он отметил давнюю историю российско-армянских отношений, основой которых во все времена служили прочные узы дружбы и взаимного уважения, связывающие народы двух стран.

Глава государства высоко оценил развитие российско-армянских отношений, которые за два десятилетия вышли на уровень союзнического взаимодействия. "Москва и Ереван плодотворно взаимодействуют в рамках евразийских интеграционных процессов, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-армянских связей в интересах братских народов двух стран.