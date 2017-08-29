Зюганов считает, что единый день голосования перенесут на весну

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что единый день голосования, скорее всего, будет перенесен на весну. Об этом он заявил во вторник журналистам.

"Мы предлагали перенести выборы с сентября или на конец октября, или лучше на март-апрель. Похоже, что в закон все-таки внесут эту поправку - на весну", - сказал он.

В настоящее время выборы глав регионов и депутатов законодательных собраний, муниципальные выборы проводятся в единый день голосования, который проходит во второе воскресное сентября. В год, когда проходят выборы в Госдуму, единый день голосования проводится в третье воскресенье сентября.

Также Зюганов считает, что выборы можно было бы проводить и в будний день, главное, чтобы в них участвовали сильные команды кандидатов и проводились качественные дебаты.

"Мне кажется, было бы нормально. Я спокойно отношусь. Если бы были полноценные дебаты, нормальные программы и команды, уверяю вас, и в выходной пришли бы, а в рабочий день тем более", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к идее проведения выборов в будний день.