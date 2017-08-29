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Зюганов считает, что единый день голосования перенесут на весну

Политика
29 августа, 15:00 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Лидер КПРФ выразил мнение, что выборы можно было бы проводить и в будний день

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что единый день голосования, скорее всего, будет перенесен на весну. Об этом он заявил во вторник журналистам.

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"Мы предлагали перенести выборы с сентября или на конец октября, или лучше на март-апрель. Похоже, что в закон все-таки внесут эту поправку - на весну", - сказал он.

В настоящее время выборы глав регионов и депутатов законодательных собраний, муниципальные выборы проводятся в единый день голосования, который проходит во второе воскресное сентября. В год, когда проходят выборы в Госдуму, единый день голосования проводится в третье воскресенье сентября.

Также Зюганов считает, что выборы можно было бы проводить и в будний день, главное, чтобы в них участвовали сильные команды кандидатов и проводились качественные дебаты.

"Мне кажется, было бы нормально. Я спокойно отношусь. Если бы были полноценные дебаты, нормальные программы и команды, уверяю вас, и в выходной пришли бы, а в рабочий день тем более", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к идее проведения выборов в будний день.

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Единый день голосования - 2017
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Россия
Персоны
Зюганов, Геннадий Андреевич
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