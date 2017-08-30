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Посол РФ в США не чувствует дискомфорта из-за нахождения в черных списках ЕС и Канады

Политика
30 августа, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Анатолий Антонов назвал включение его в санкционные списки недальновидным шагом

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ему не доставляет дискомфорта тот факт, что он находится в черных списках ЕС и Канады. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

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Анатолий Антонов

Биография посла РФ в США Анатолия Антонова

"Мне это обстоятельство дискомфорта не доставляет, - отметил дипломат. - Исхожу из того, что в новом качестве у меня нет необходимости летать по работе в Оттаву или, например, в Брюссель".

"Интересно, что, как вы понимаете, несмотря на мою работу заместителем министра обороны РФ, мне было поручено разъяснять наши действия в связи с украинскими событиями, в частности, с трагедией малайзийского гражданского самолета, - продолжил он. - Видимо, мои выступления попали в точку, задев чувствительные элементы позиции стран ЕС и Канады, которые так неадекватно и болезненно реагировали на мои интервью и ввели против меня санкции".

"Неужели в Брюсселе и Оттаве думают, что теперь я "подожму хвост" и перестану отстаивать внешнеполитическую линию российского государства?" - задался вопросом Антонов.

По словам посла, включение его в санкционные списки - недальновидный шаг, который лишь подтверждает, насколько плохо на Западе знают российских дипломатов.

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Антонов, Анатолий Иванович
Темы
Санкции в отношении России
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