Песков ответил шуткой на просьбу прокомментировать слухи о "фаворите Путина"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о том, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин стал "фаворитом" российского лидера Владимира Путина, ответив на это шуткой. "Я, по всей видимости, не обладаю таким широким видением и знанием ситуации, как Bloomberg, поэтому не способен дать какую-то оценку таким проявлениям анализа", - заявил Песков журналистам.

"Мне непонятно, откуда проистекают подобные "упражнения", - добавил он.

Ранее Bloomberg опубликовало заметку о работе Орешкина в МЭР. В публикации говорилось, что глава ведомства приглашает на работу в министерство сотрудников из компаний уровня Citigroup, PwC и McKinsey, его полномочия расширяются, а сам он является "негласным фаворитом президента РФ Владимира Путина".

Сам Орешкин не стал комментировать публикацию, заявив, что просто выполняет свою работу.