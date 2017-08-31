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Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"Экономика и бизнес 31 августа, 11:54
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Орешкин не стал комментировать публикацию агентства Bloomberg о том, что он якобы является фаворитом президента России Владимира Путина, заявив, что просто выполняет свою работу.
"У меня есть моя работа, которую я выполняю", - сказал Орешкин на просьбу прокомментировать публикацию.
На прошлой неделе агентство Bloomberg опубликовало заметку о работе Орешкина в Минэкономразвития. В публикации говорилось, что Орешкин приглашает на работу в министерство сотрудников из таких всемирно известных компаний, как Citigroup, PricewaterhouseCoopers, McKinsey. Кроме того, в заметке агентство Bloomberg указывало, что полномочия Орешкина постепенно расширяются, а сам он является "негласным фаворитом президента РФ Владимира Путина".