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Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"

Экономика и бизнес
31 августа, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Министр экономического развития отметил, что он просто выполняет свою работу

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Орешкин не стал комментировать публикацию агентства Bloomberg о том, что он якобы является фаворитом президента России Владимира Путина, заявив, что просто выполняет свою работу.

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"У меня есть моя работа, которую я выполняю", - сказал Орешкин на просьбу прокомментировать публикацию.

На прошлой неделе агентство Bloomberg опубликовало заметку о работе Орешкина в Минэкономразвития. В публикации говорилось, что Орешкин приглашает на работу в министерство сотрудников из таких всемирно известных компаний, как Citigroup, PricewaterhouseCoopers, McKinsey. Кроме того, в заметке агентство Bloomberg указывало, что полномочия Орешкина постепенно расширяются, а сам он является "негласным фаворитом президента РФ Владимира Путина".

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович
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