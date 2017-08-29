Орешкин: курс рубля в ближайшие месяцы будет стабилен

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ожидает, что курс рубля будет стабилен в ближайшие месяцы. Об этом он заявил журналистам после встречи с французским бизнесом.

"Факторы, которые влияли на рубль в первом полугодии, уже не имеют такого значения, и мы ожидаем, что рубль будет достаточно стабилен и сохранится около текущих значений, которые мы считаем обоснованными. Ожидаем стабильного рубля в ближайшие месяцы", - сказал он.