МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует средний курс доллара в 2017 году на уровне 59 рублей. Об этом говорится в презентации банка для инвесторов.

Согласно прогнозам банка, в 2018 году средний курс доллара также будет равен 59 рублей, в 2019 году - 59,5 рубля

Ранее Сбербанк прогнозировал средний курс доллара в 2017 году на уровне 58 рублей.