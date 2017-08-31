Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Климов: у России есть масса возможностей ответить на закрытие генконсульства в США

Политика
31 августа, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Сенатор отметил, что РФ была готова к очередному дипломатическому демаршу со стороны американских властей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ответ России на закрытие генконсульства в Сан-Франциско будет не обязательно симметричным, но чувствительным. Такое мнение высказал ТАСС зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Смотрите также
Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско

Дипломатические объекты РФ в США. Досье

"Ответ должен быть не обязательно зеркальным, но у нас есть масса путей и возможностей, чтобы показать Вашингтону, что так нельзя себя вести", - сказал он. Он добавил, что Россия была готова к очередному дипломатическому демаршу со стороны властей США, хотя, по его мнению, "их действия напоминают какой-то водевиль".

Сенатор также полагает, что подобные действия свидетельствует о слабости и недальновидности американской администрации. По словам Климова, вместо того, чтобы решать совместно с Россией важнейшие геополитические задачи, США идут по пути усиления конфронтации.

США в четверг потребовали от России закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также сократить присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке. Обоснованием стало якобы имеющее место стремление к восстановлению дипломатического баланса. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть три дипобъекта в США
2
США потребовали от России закрыть три дипломатических объекта на американской территории
3
WSJ: Трамп готов блокировать передачу "Роснефти" контроля над Citgo
4
Исаев: пенсионный возраст можно поднять еще для ряда категорий граждан
5
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
6
Ягланд заявил Макрону, что хочет видеть Россию полноправным членом Совета Европы
7
МВД не принимало решения о выдаче Джабраилову наградного оружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама