Климов: у России есть масса возможностей ответить на закрытие генконсульства в США

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ответ России на закрытие генконсульства в Сан-Франциско будет не обязательно симметричным, но чувствительным. Такое мнение высказал ТАСС зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

"Ответ должен быть не обязательно зеркальным, но у нас есть масса путей и возможностей, чтобы показать Вашингтону, что так нельзя себя вести", - сказал он. Он добавил, что Россия была готова к очередному дипломатическому демаршу со стороны властей США, хотя, по его мнению, "их действия напоминают какой-то водевиль".

Сенатор также полагает, что подобные действия свидетельствует о слабости и недальновидности американской администрации. По словам Климова, вместо того, чтобы решать совместно с Россией важнейшие геополитические задачи, США идут по пути усиления конфронтации.

США в четверг потребовали от России закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также сократить присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке. Обоснованием стало якобы имеющее место стремление к восстановлению дипломатического баланса.