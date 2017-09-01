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Главы МИД России и Японии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Политика
1 сентября, 15:45 UTC+3

Сергей Лавров и Таро Коно провели телефонные переговоры

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Таро Коно обсудили в пятницу в телефонном разговоре ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы обсуждался ряд вопросов двусторонней повестки дня, а также ситуация на Корейском полуострове", - информировали в министерстве.

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Персоны
Коно, Таро Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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Япония Россия
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