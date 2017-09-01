Главы МИД России и Японии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Таро Коно обсудили в пятницу в телефонном разговоре ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы обсуждался ряд вопросов двусторонней повестки дня, а также ситуация на Корейском полуострове", - информировали в министерстве.