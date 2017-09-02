На открытии сессии ГА ООН ожидается встреча Лаврова и Тиллерсона

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на предстоящей 72-й сессии Генассамблеи ООН, вероятно, проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в любом случае будут пересекаться на ГА ООН в разных форматах, - сказал он. - Будет встреча Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН. Это традиционное мероприятие. Я полагаю, госсекретарь США в ней тоже примет участие".

"Я полагаю, что встреча глав дипломатических ведомств России и США будет, - подчеркнул Небензя. - Мы пока не располагаем информацией, когда она состоится. Но исхожу из того, что встреча произойдет".

72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открывается 12 сентября, а общеполитические дебаты начнутся 19 сентября.