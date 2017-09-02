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Небензя призвал обсуждать разоружение в контексте стратегической стабильности

Политика
2 сентября, 9:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, сентября. /ТАСС

Постпред РФ при ООН считает благородной цель всеобщего ядерного разоружения, но на данном этапе называет ее "недостижимой"

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Вопрос о разоружении занимает важное место в повестке дня ООН, однако решать его необходимо с учетом всего комплекса мер по обеспечению стратегической стабильности. Такое мнение высказал, отвечая на вопрос корр. ТАСС, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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"Тема разоружения не отошла на второй план, - отметил он. - С американцами за последние 30 лет мы добились многого. Возьмите договор по СНВ: он выполняется, к 2018 году мы достигнем предусмотренных в этом договоре уровней. Конечно, в области разоружения можно было бы сделать больше, поскольку есть и другие ядерные державы помимо России и США, потенциалы которых правильно было бы засчитывать вместе с американским, поскольку это - обобщенный потенциал НАТО".

Затронув вопрос о Договоре о запрещении ядерного оружия, который был принят в июле нынешнего года на международной конференции в штаб-квартире ООН и будет открыт 20 сентября для подписания, Василий Небензя указал, что "мы относимся к нему скептически". "У нас есть более важный договор - Договор о нераспространении ядерного оружия, которому тот договор, открытый для подписания в сентябре, на наш взгляд противоречит, - пояснил он. - Более того, на наш взгляд, цель всеобщего ядерного разоружения, конечно, благородная, но на данном этапе недостижимая, поскольку невозможно осуществлять ядерное разоружение в отрыве от всего комплекса стратегической стабильности".

Договор о запрещении ядерного оружия будет открыт для подписания 20 сентября 2017 года и вступит в силу спустя 90 дней после того, как его ратифицируют 50 стран. Переговоры по тексту документа шли несколько недель и в них не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Сразу после принятия договора Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что никогда не станут его участниками.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва не ратифицирует договор, поскольку он противоречит национальным интересам страны.

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Небензя, Василий Алексеевич
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