Представители США проведут досмотр торгпредства РФ в Вашингтоне в ближайшее время

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Американские должностные лица намерены провести досмотр торгового представительства России в Вашингтоне. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин.
"Сейчас, в 2 часа (дня по местному времени, то есть в 21:00 мск - прим. ТАСС) будет досмотр", - сказал Лахонин. "Формально его будет проводить Госдепартамент США", - добавил российский дипломат.
Лахонин также подтвердил, что об этом предупредила американская сторона.
Кроме того, он рассказал, что сотрудники торгпредства теперь будут работать на территории посольства. "Нет ничего сенсационного в том, что сотрудники торгпредства, после того, как им [власти США] запретят доступ, переезжают в посольство работать. Само торгпредство продолжает работать, просто на территории посольства", - пояснил Лахонин.
31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.