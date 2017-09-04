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Путин на полях саммита БРИКС встретится с лидерами Индии, Египта, Таиланда и ЮАР

Политика
4 сентября, 0:07 UTC+3 СЯМЭНЬ СЯМЭНЬ 4, сентября. /ТАСС

Стороны, в частности, планируют обсудить международные проблемы и актуальные вопросы сотрудничества

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СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС 4 сентября проведет двусторонние встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Таиланда Праютом Чан-оча и президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Об этом сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В частности, во время встречи с премьер-министром Индии планируется обсудить ключевые международные проблемы, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в нефтегазовой отрасли, мирном атоме, в промышленном секторе, космосе, развитии инфраструктуры.

С президентом Египта Путин обсудит перспективы возобновления авиасообщения, остановленного после теракта, приведшего к крушению российского пассажирского самолета в египетском воздушном пространстве 31 октября 2015 года.

В беседе с президентом ЮАР планируется обсудить двусторонние отношения, имеющие статус всеобъемлющего стратегического партнерства, обменяться мнениями по широкому кругу вопросов.

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Персоны
Зума, Джейкоб Чан-Оча, Прают Моди, Нарендра Сиси, Абдель Фаттах, ас- Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
БРИКС
Страны
ЮАР Индия Египет Россия Таиланд
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