Рябков заявил, что открыт к диалогу со своим американским коллегой Шэнноном

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Россия остается открытой к продолжению диалога с США, в том числе по линии заместителей глав внешнеполитических ведомств. Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никакие каналы диалога, механизмы взаимодействия нами не ликвидировались и не будут разрушаться, сколько бы нас на это не провоцировала американская сторона, - отметил Рябков, отвечая на вопрос, возможны ли новые контакты между ним и заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном до Генассамблеи ООН на фоне действий Вашингтона в отношении российской дипмиссии в США. - Все, что у нас ликвидировано на сегодняшний день - это следствие политических решений, принятых в Вашингтоне".

Рябков подчеркнул, что Москва не отказывается от диалога и считает, что в нынешней ситуации он нужен и может быть полезен. "Если по каким-то причинам мы не добьемся результата и на этот раз или продвинемся вперед слишком незначительно, это тоже не будет поводом от этого диалога отказываться", - добавил он.

"Так что открытость к продолжению работы и по этому каналу у нас полная", - подытожил замглавы МИД РФ.