На выборах 10 сентября будет организовано видеонаблюдение в 25 регионах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Видеонаблюдение в помещениях для голосования на выборах 10 сентября будет организовано в 25 регионах. Об этом сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин, комментарий которого размещен в понедельник на сайте ведомственного интернет-издания "Вестник ЦИК РФ".

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Он напомнил, что избирательные комиссии субъектов самостоятельно принимают решение об организации видеонаблюдения на выборах разных уровней, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября. "По состоянию на 17 августа решение об организации видеонаблюдения принято в 25 субъектах Российской Федерации, и ЦИК России приветствует эту инициативу", - сказал Лопатин.

Он отметил, что опыт, который будет получен в результате организации видеонаблюдения 10 сентября, будет учтен ЦИК России при доработке порядка применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в интернете на выборах президента в марте 2018 года. Проект документа сейчас находится "на стадии общественного обсуждения", отметил член ЦИК.

Лопатин сообщил, что видеонаблюдение впервые будет организовано не только в участковых избирательных комиссиях (УИК), но и в территориальных избиркомах (ТИК).

"Предполагается, что объектами видеонаблюдения в помещении ТИК станут места, где осуществляются прием протоколов УИК об итогах голосования, суммирование данных, содержащихся в этих протоколах, проведение итогового заседания ТИК и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории, а также место, где расположена увеличенная форма сводной таблицы ТИК", - уточнил он.

Видеоматериалы, согласно проекту документа, предлагается хранить не менее трех месяцев, а в случае обжалования итогов голосования, результатов выборов в судебном порядке срок хранения видеозаписей продлевается до дня вступления в законную силу решения суда. "В то же время право доступа к видеозаписям существенно расширено для всех участников избирательного процесса. Все эти нововведения направлены на предотвращение и своевременное разрешение спорных ситуаций и, как следствие, повышение открытости и прозрачности избирательного процесса", - заключил Лопатин.

Единый день голосования охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.