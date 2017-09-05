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Путин завершит работу на саммите БРИКС и отправится во Владивосток

Политика
5 сентября, 0:07 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС

Глава государства проведет встречу с президентами Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и премьер-министром Таиланда

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СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин завершает работу на саммите БРИКС, который проходит в Китае. Во вторник у него и его коллег по объединению запланирована встреча в формате "аутрич" (outreach) с лидерами государств, приглашенных к совместной работе.

На встречу приглашены президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и премьер-министр Таиланда. Как пояснял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в этой работе принимают участие руководители пяти развивающихся стран и государств с формирующимися рынками с разных континентов, а не только соседи страны-председателя по региону, как это было раньше.

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Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча будет посвящена реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также расширению партнерства в целях развития. "Мы услышим выступления всех участников, всех глав государств и правительств, которые принимают участие в этом формате", - сообщил журналистам представитель Кремля.

Затем глава российского государства проведет отдельную встречу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Как ожидается, лидеры обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-мексиканских отношений, внешнеполитическое взаимодействие, в том числе на площадках международных организаций, актуальные вопросы региональной проблематики и, прежде всего, ситуацию вокруг Венесуэлы.

По окончании визита в Китай Путин по традиции пообщается с представителями СМИ, "даст свои оценки состоявшимся переговорам, состоявшейся работе, упомянет и о контактах с лидерами стран, с которыми он будет встречаться на полях БРИКС", сообщил ранее Ушаков.

Затем президент России отправится во Владивосток, где 6-7 сентября примет участие в работе Восточного экономического форума. При этом вечером 5 сентября Путин планирует осмотреть экспозицию, посвященную территориям опережающего развития, а также в режиме видеоконференции дать старт работе ряда предприятий региона, сообщили накануне в пресс-службе Кремля.

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Темы
БРИКС Саммит БРИКС - 2017 Политический кризис в Венесуэле
Персоны
Пенья Ньето, Энрике Ушаков, Юрий Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Китай Гвинея Египет Россия Мексика Таиланд Венесуэла Таджикистан
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