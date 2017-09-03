Саммит БРИКС: с чем едут в Китай лидеры "пятерки"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Саммит БРИКС, который состоится 4-5 сентября в городе Сямэнь (КНР) позволит лидерам России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки обсудить актуальные проблемы взаимодействия как по вопросам объединения, так и по острым мировым темам.

Одной из таковых, как ожидается, станет ситуация на Корейском полуострове. Уделят лидеры внимание и проблематике безопасности, в том числе в контексте антитеррористической операции в Сирии.

Вместе с тем каждый из глав делегаций также надеется поднять проблемы, которые важны для его страны.

Российский взгляд

О приоритетных для российской делегации вопросах президент РФ Владимир Путин написал в статье для ведущих СМИ "БРИКС - к новым горизонтам стратегического партнерства". По его словам, "борьба с террористами в Сирии, в других странах и регионах должна быть продолжена".

"Россия призывает не на словах, а на деле приступить к формированию широкого антитеррористического фронта на общепризнанной международно-правовой основе при центральной роли ООН. И в этом отношении мы, естественно, дорожим поддержкой и содействием со стороны партнеров по БРИКС", - написал президент.

Путин намерен обсудить и ситуацию на Корейском полуострове. "Расчет на то, что можно остановить ракетно- ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен. Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика - это путь в никуда", - написал он, напомнив о разработанной вместе с Китаем дорожной карте урегулирования на Корейском полуострове.

Глава российского государства также считает важным поднять вопросы глобальной информационной безопасности, в частности сообща сформировать соответствующую международно-правовую базу сотрудничества, а в перспективе разработать и принять универсальные правила ответственного поведения государств в этой области. "Важным шагом могло бы стать заключение межправительственного соглашения БРИКС по международной информационной безопасности", - отметил он.

Путин также отметил, что Россия заинтересована в углублении экономического взаимодействия в формате БРИКС. При этом Москва "разделяет озабоченность государств БРИКС несправедливостью современной глобальной финансово- экономической архитектуры, которая не учитывает возросший экономический вес развивающихся стран". "Уверен, что страны БРИКС будут и далее консолидировано выступать против протекционизма и новых барьеров в мировой торговле", - отметил он.

Еще одним важным пунктом повестки Путин назвал российское предложение об учреждении Платформы энергетических исследований БРИКС. "На наш взгляд, это позволит наладить информационно-аналитическую и научно- исследовательскую деятельность в интересах стран "пятерки", а в перспективе - содействовать реализации совместных инвестиционных энергопроектов", - считает он.

В числе других приоритетов - активизация сотрудничества стран БРИКС в области малого и среднего предпринимательства, совместная работа в области науки, техники, инноваций, передовой медицины, в гуманитарной сфере. "Уверен, что сямэньский саммит стимулирует активность наших стран в поиске ответов на вызовы XXI века и выведет взаимодействие государств "пятерки" на качественно новый уровень", - отметил Путин.

Взгляд хозяина саммита

Китайские власти ожидают, что благодаря форуму члены БРИКС сконцентрируют усилия и в дальнейшем с максимальной эффективностью уже в не столь отдаленной перспективе решат собственные сложные проблемы экономического характера, в еще большей степени обеспечат взаимную культурную и внешнеполитическую интеграцию, как в рамках самого формата, так и при сотрудничестве с другими государствами- партнерами. Особый акцент планируется сделать на формировании специализированных международных структур. "Каждый из участников способен повлиять на решения, которые принимаются в рамках данного механизма", - прокомментировал министр иностранных дел КНР Ван И процесс согласования позиций при проработке единой стратегии БРИКС.

Предполагается, что мероприятия саммита благоприятно повлияют на экономику каждой из сторон, которые будут представлены на форуме в Сямэне. В частности, как отметил ведущий специалист Центра международных экономических отношений Китая Чжан Яньшэн, КНР и Индия в не столь отдаленной перспективе смогут преодолеть "барьер низкого дохода" и в этих странах сформируется солидная прослойка зажиточного населения. Она станет важным фактором стимулирования роста за счет внутреннего потребительского рынка, снизив зависимость от экспорта. "Саммит БРИКС в Сямэне нацелен на преодоление различий и сближение позиций между его участниками для решения такого вопроса, как ликвидация бедности", - отметил эксперт.

Специалист из Института международного торгово- экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Чжан Цзяньпин считает, что первостепенная задача, которую предстоит решить членам БРИКС в ближайшее время - избавиться от долевой диспропорции их совокупного ВВП и товарооборота применительно к глобальным показателям.

"Десять лет назад суммарный товарооборот стран - участниц данного формата взаимодействия составлял 11% от общемирового, к настоящему моменту он увеличился до 16%. В то же время их совокупный ВВП вырос с 12 до 23% от глобального, то есть почти вдвое, - напомнил эксперт, приводя данные статистики. - Таким образом, по торговому показателю долевой рост оказался гораздо ниже. Это означает, что на последующем этапе чрезвычайно важное значение будет иметь торгово-инвестиционный фактор".

По словам китайских экспертов, одной из важных тем для обсуждения на саммите станет активизация сотрудничества Китая и России в области энергетики и инноваций, при реализации проектов в области инфраструктуры и транспорта. "Благодаря БРИКС заметно увеличились масштабы торговли энергоносителями между ее членами. Аналогичные тенденции существуют и в инвестиционной сфере", - отметил Чжан Цзяньпин. Он напомнил, что помимо РФ сотрудничество в энергетической сфере Китай активно осуществляет и с Бразилией.

Что касается политических проблем, то здесь эксперты называют ситуацию на Корейском полуострове. "Главная задача при решении проблемы Корейского полуострова - добиться его окончательной денуклеаризации", - отметила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, Москва и Пекин занимают по данному вопросу схожие позиции, стремясь восстановить мирный диалог между Пхеньяном и Сеулом.

Позиция Индии

Для Нью-Дели одним из главных на саммите может стать вопрос отношений с Китаем. В последние месяцы они резко обострились из-за ситуации в районе Докалам - спорной территории в районе пересечения границ Индии, китайского Тибета и Бутана. Впервые за последние годы военные и политики двух государств всерьез обсуждали возможность вооруженного столкновения.

О решении сторон прекратить противостояние и развести войска было объявлено незадолго до саммита БРИКС. Это, как считают индийские политологи, может указывать на то, что ни Нью-Дели, ни Пекин не готовы ставить под угрозу работу "пятерки". Именно предстоящий саммит БРИКС побудил обе стороны прекратить противостояние и, как ожидается, обсуждение вопросов по Докалам между лидерами Индии и КНР пройдет в ходе саммита.

Вероятно, Нью-Дели постарается на саммите привлечь к обсуждению спора с КНР и других участников встречи, в том числе Россию. По мнению Times of India, индийская сторона полагает, что Москва может помочь в разрешении территориального спора с КНР. Источники газеты близкие к МИД страны отметили, что правительство Индии в преддверии саммита БРИКС вступило в контакт с российской стороной для обсуждения этой проблемы. И хотя Индия не рассчитывает на открытую поддержку России, но смотрит в сторону Москвы с расчетом, что та поможет убедить Пекин пересмотреть свой антагонистический подход к Индии.

По данным источников в МИД, Индия также намерена использовать встречу БРИКС, чтобы обсудить другие беспокоящие ее вопросы, в частности развитие Китаем проекта "Один пояс, один путь", который подразумевает участие Пакистана, а также проблему нежелания Пекина допустить участие Нью-Дели в Группе ядерных поставщиков.

По мнению индийской стороны, предстоящий саммит БРИКС важен для Индии еще и потому, что Нью-Дели намерен определиться в том, как относиться к БРИКС в будущем. "(Вопрос в том, - прим. ТАСС) превратится ли БРИКС в организацию, где доминирует Китай, или голос других стран тоже будет слышен", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС экс- посол в России Аджай Малхотра.

Бразилия: политика уступает экономике

Президент Бразилии Мишел Темер будет участвовать в саммите БРИКС после своего государственного визита в Китай 1-2 сентября. Во время этой поездки лидер крупнейшей южноамериканской страны встречался с руководством КНР и местными предпринимателями в поисках инвестиций в бразильскую экономику. Согласно сообщению администрации Темера, торгово-экономическая проблематика будет играть заметную роль и во время его переговоров на саммите.

"Темер рассматривает БРИКС как привилегированное пространство для экономического сотрудничества, прежде всего в финансовой сфере. В этом отношении Бразилия подтвердит свою приверженность работе Нового банка развития. В контексте БРИКС президент будет поддерживать взаимодействие с частным сектором Бразилии и других участников группы", - отмечалось в заявлении пресс-службы бразильского лидера. В документе также говорилось, что целью участия во встрече является развитие внешнеторговых связей и привлечение инвестиций.

Внимание Бразилии к экономическим вопросам обусловлено финансовыми проблемами республики. В августе правительство Темера столкнулось с необходимостью искать новые источники дохода в связи с ростом бюджетного дефицита. Власти пересмотрели потолок для этого показателя, а также объявили о решении передать в частную собственность 57 госкомпаний и объектов инфраструктуры в рамках нового этапа приватизации, пригласив зарубежных инвесторов принять участие в проекте.

По мнению экспертов, Бразилия в ближайшей перспективе сконцентрируется на решении экономических вопросов, оставив в стороне амбициозные политические проекты. "Один из базовых принципов бразильской дипломатии заключается в том, чтобы не покидать ни один блок, ни одну организацию, в состав которых она входит. Поэтому мы не увидим выхода страны из БРИКС. Однако действия Бразилии в рамках этого блока отныне и впредь, по крайней мере, пока у власти находится нынешнее правительство, станут менее активны и будут сконцентрированы преимущественно на торгово- экономических темах", - считает преподаватель кафедры международных отношений Университета штата Рио-де-Жанейро Уильямс да Силва Гонсалвес.

"Бразилию теперь будут интересовать только вопросы, которые либералы называют "прагматическими" - то есть те, которые ограничиваются сферой развития экономики. Политические темы, касающиеся изменения мирового порядка и международных институтов, не будут упоминаться", - отметил эксперт в беседе с корр. ТАСС. По его словам, во время пребывания у власти президентов Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Дилмы Руссефф страна занимала твердую позицию по таким глобальным вопросам, как ситуация в Сирии. "Теперь же по подобным принципиальным темам, в которых противопоставлены точки зрения России с одной стороны и США и Западной Европы с другой, Бразилия не будет высказываться самостоятельно, она или воздержится, или поддержит позицию Запада", - сказал Гонсалвес.

В свою очередь преподаватель политологии Федерального университета Флуминенсе (штат Рио-де-Жанейро) Эдуарду Родригес Гомес считает, что участники саммита оставят в стороне темы, вызывающие разногласия, чтобы сфокусироваться на вопросах, в которых им проще достигнуть взаимопонимания. "Страны БРИКС во время своих переговоров стараются не обострять противоречия, они ведут диалог таким образом, чтобы не подчеркивать разногласия, а напротив, находить точки соприкосновения", - сказал он корр. ТАСС.

Южная Африка и виды на БРИКС

ЮАР, которая в 2018 году перенимает председательство в БРИКС, убеждена, что это объединение помогает развивать экономику и расширять круг внешнеполитических партнеров. Об этом заявил ТАСС в преддверии саммита старший научный сотрудник по экономической дипломатии Института международных отношений ЮАР Сирил Принслу.

"Группа БРИКС очень важна для ЮАР. Она помогает диверсифицировать экономику и добиваться внешнеполитических целей, включая более равноправное глобальное управление и растущую роль африканских стран в международных институтах. Она также помогает развивать инфраструктуру", - заявил он ТАСС.

От предстоящего в Китае саммита Принслу ждет выполнения ранее подписанных взаимовыгодных соглашений в стратегических областях сотрудничества. В частности это касается идеи создания рейтингового агентства группы. В начале этого года два ведущих западных агентства понизили суверенный кредитный рейтинг ЮАР до "мусорного" статуса. "Агентство БРИКС не отменит это понижение рейтинга, но оно может предложить иную перспективу, основанную на факторах, которые адекватно отражают способность платить по долгам", - сказал Принслу.

Приятной новостью для ЮАР стало решение Нового банка развития группы БРИКС открыть в Йоханнесбурге Африканский региональный центр и предоставить 1,5 млрд долларов инвестиций в ближайшие 18 месяцев. "Значительные вложения в инфраструктуру помогут стимулировать внутренний спрос, создать рабочие места и производственные мощности. Это даст значительный толчок экономике ЮАР", - считает эксперт.

"Существует много вызовов в отношениях с Всемирным банком и Африканским банком развития, включая долгие сроки одобрения кредитов, большую бюрократию и различные условности. Африканский региональный центр поможет Новому банку развития лучше понять приоритеты африканских стран", - сказал Принслу.