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Путин прибыл в Китай на саммит БРИКС

Политика
3 сентября, 12:31 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 3, сентября. /ТАСС

Первой официальной встречей президента станут переговоры с хозяином саммита председателем КНР Си Цзиньпином

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СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в город Сямэнь на востоке Китая. Глава российского государства 4-5 сентября примет участие в саммите стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР). В воскресенье же программа визита Путина в Китай начнется с переговоров с хозяином саммита председателем КНР Си Цзиньпином.

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В понедельник президент примет участие в заседаниях саммита БРИКС в узком и расширенном составах, вместе с коллегами по "пятерке" встретится с членами Делового совета БРИКС. Во вторник состоится дополнительная сессия в формате БРИКС+ с участием ряда приглашенных стран.

Помимо участия в общих заседаниях Путин проведет и отдельные двусторонние встречи с коллегами. Собеседниками президента станут премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Джейкоб Зума, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер Таиланда Прают Чан-Оча, президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Предусмотрена и культурная программа. Путин с коллегами побывают на открытии выставки фестиваля культуры стран БРИКС, а также на концерте в честь гостей саммита.

Об итогах визита в Китай Путин расскажет на пресс-конференции 5 сентября.

Место проведения саммита

Сямэнь - крупный город и важный порт на юго-востоке китайской провинции Фуцзянь. Стремительное развитие Сямэня началось после провозглашения в КНР политики реформ и открытости. В 1980 г. в Сямэне была создана одна из первых четырех специальных экономических зон, ориентированная на бизнес расположенного поблизости Тайваня. Тайваньская продукция составляет около трети от общего городского объема промышленной продукции, а через Сямэнь проходит половина общего объема импортируемой из Тайваня в материковый Китай продовольственной продукции.

Сямэнь считается одним из наиболее комфортных для проживания городов Китая. Город признан образцовым в области защиты окружающей среды.

В Сямэне в 1985-1990 гг. работал нынешний председатель КНР Си Цзиньпин, который в то время являлся членом постоянного комитета парткома города и вице-мэром, а затем стал секретарем парткома одного из городских округов.

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Си Цзиньпин Зума, Джейкоб Чан-Оча, Прают Моди, Нарендра Пенья Ньето, Энрике Сиси, Абдель Фаттах, ас- Путин, Владимир Владимирович
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