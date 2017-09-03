Банк БРИКС подписал соглашения в Сямэне по трем проектам в Китае на $800 млн

СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС подписал c китайской стороной в понедельник соглашения на предоставление КНР суверенных кредитов по трем одобренным банком проектам на общую сумму $800 млн. Церемония состоялась за несколько часов до открывающегося в городе Сямэнь Делового форума стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

Китаю будет выделен суверенный кредит объемом в 2 млрд юаней ($300 млн) на экологический проект в центральной провинции Хунань, касающийся предотвращения наводнений и улучшения качества воды в реке Сян. Второй суверенный заем на $200 млн КНР получит на проект промышленной реструктуризации в восточной провинции Цзянси, направленный на стимулирование энергосбережения, переработку ресурсов и снижение загрязнения за счет обновления технологий. Третье подписанное соглашение на суверенный заем в юанях на 2 млрд выделяется на проект в сфере ветряной энергетики в восточной провинции Фуцзянь.

Выступивший на церемонии замминистра финансов КНР Ши Яобинь обратил внимание на то, что в этом году НБР подписал уже четыре кредитных соглашения по проектам на территории Китая на общую сумму свыше $880 млн. Замминистра выразил надежду на то, что "последующая работа с НБР по подписанным проектам как можно раньше даст конкретные результаты".