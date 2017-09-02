Банк БРИКС рассчитывает подписать соглашение по новому проекту в РФ в октябре

ШАНХАЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС надеется на подписание соглашения по новому проекту в России в октябре. Об этом сообщил в субботу российским журналистам вице-президент банка Чжу Сянь.

"Мы ожидаем, что в октябре соглашение по кредиту будет подписано в Москве. Это то, на что мы рассчитываем, работаем над этим", - сказал он, уточнив, что часть финансирования будет предоставлена банком, другая - российским правительством. "Основная часть финансирования поступит от НБР", - рассказал вице-президент банка, добавив, что речь идет примерно о 75%.

"Проект действительно является инновационным. Наша основная задача - финансирование инфраструктуры устойчивого развития, это не обязательно должна быть типичная финансовая инфраструктура", - сказал он, уточнив, что данный проект касается информационных технологий и позволит модернизировать российскую юридическую систему, что также сыграет свою роль в улучшении инвестиционного климата в стране. "Считаю этот проект интересным, поэтому мы и решили его поддержать", - отметил Чжу Сянь.

30 августа совет директоров НБР принял решение предоставить России $460 млн на проект по развитию и внедрению информационных технологий в российскую судебную систему, что станет частью ФЦП "Развитие судебной системы России на 2013-2020 гг.".

Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах - членах БРИКС и в развивающихся странах. В 2016 году НБР одобрил семь проектов на общую сумму более чем $1,5 млрд, а в 2017 году - еще четыре проекта на $1,4 млрд.