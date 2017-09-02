В Шанхае началось строительство здания Нового банка развития БРИКС

ШАНХАЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Символическая церемония закладки первого камня здания новой штаб-квартиры Нового банка развития (НБР) БРИКС состоялась в субботу в ЭКСПО-парке в Шанхае. Таким образом официально был дан старт началу строительства по этому проекту.

"Китайское руководство уделяет большое внимание становлению и развитию Нового банка развития", - заявил присутствовавший на церемонии министр финансов КНР Сяо Цзе, отметив, что за последние два года НБР добился значительных результатов в своей работе.

Президент фининститута Кундапур Ваман Каматх выразил уверенность в том, что НБР и Шанхай могут идти "плечом к плечу" в своем развитии. "Мы чрезвычайно благодарны Шанхаю, и НБР горд тем, что может назвать Шанхай своим домом. Правительство Шанхая оказывало нам поддержку на каждом этапе", - сказал Каматх на церемонии, участие в которой также принял мэр Шанхая Ин Юн, представители национальных частей состоявшегося накануне в Шанхае Делового совета БРИКС, дипломаты из стран объединения и представители занятых в этом проекте компаний.

Новая штаб-квартира НБР будет расположена в шанхайском ЭКСПО-парке в новом районе Пудун недалеко от набережной на реке Хуанпу. Общая площадь 30-этажного здания, дизайн которого напоминает логотип банка (стилизованный треугольник), составит 126 тыс. квадратных метров.

Решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Разрешенный к выпуску капитал банка составит $100 млрд.

Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах БРИКС и в развивающихся странах. В 2016 году НБР одобрил семь проектов на общую сумму в более чем $1,5 млрд, а в 2017 году - еще четыре проекта на $1,4 млрд.