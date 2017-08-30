Новый банк развития БРИКС одобрил проекты в Китае, Индии и России на $1,4 млрд

ШАНХАЙ, 30 августа. /ТАСС/. Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил в среду выделение кредитов на четыре проекта в Китае, Индии и России на общую сумму $1,4 млрд, говорится в поступившем в представительство ТАСС в Шанхае заявлении пресс-службы банка.

НБР принял решение предоставить России $460 млн на проект по развитию и внедрению информационных технологий в российскую судебную систему, что станет частью ФЦП "Развитие судебной системы России на 2013-2020 гг". Китаю будет выделен суверенный кредит объемом в 2 млрд юаней ($303 млн) на экологический проект в центральной провинции Хунань, касающийся предотвращения наводнений и улучшения качества воды в реке Сян. Второй суверенный заем на $200 млн КНР получит на проект промышленной реструктуризации в восточной провинции Цзянси, направленный на стимулирование энергосбережения, переработку ресурсов и снижение загрязнения за счет обновления технологий. Индии будет предоставлено $470 млн в качестве суверенного займа на проект по налаживанию системы обеспечения питьевой водой сельской местности в штате Мадхья-Прадеш.

"Эти четыре проекта полностью соответствуют повестке национального развития в наших странах-членах (БРИКС - прим. ТАСС), а также мандату НБР по мобилизации ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других странах с формирующимся рынком и развивающихся странах", - приводится в пресс-релизе заявление президента НБР Кундапура Вамана Каматха, который также подчеркнул, что банк стремится развивать партнерство со всеми странами БРИКС и готовить эффективные проекты. "Полученный в ходе подготовки и реализации проектов опыт будет служить моделью для будущих проектов", - резюмировал президент НБР.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе НБР, эти четыре проекта стали первыми, которые были одобрены банком в 2017 году. В принятой в начале июля Стратегии развития банка на 2017-2021 гг. указывалось, что в текущем году советом директоров НБР может быть одобрено порядка 15 проектов на сумму от $2,5 млрд до $3 млрд. Согласно консервативному сценарию, на конец 2021 года совокупный объем одобренных советом директоров банка кредитов может достичь $32 млрд, а при реализации оптимистического сценария этот показатель может превысить $44 млрд, заявил в начале июля президент НБР.

О Новом банке развития

Политическое решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Разрешенный к выпуску капитал банка составит $100 млрд.

Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах - членах БРИКС и в развивающихся странах. В 2016 году НБР одобрил семь проектов в областях экологически чистой и возобновляемой энергетики и транспорта на общую сумму в более чем $1,5 млрд.