Правительство Китая окажет банку БРИКС всю необходимую поддержку

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ШАНХАЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Китая готово оказывать всю необходимую поддержку Новому банку развития (НБР) БРИКС в его работе.
Об этом заявил в субботу министр финансов КНР Сяо Цзе, принявший участие в церемонии закладки первого камня новой штаб-квартиры банка в Шанхае, передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Будучи одним из основателей и важным акционером Нового банка развития, Китай намерен играть еще большую роль и будет продолжать поддерживать дальнейшее развитие НБР", - сказал министр, добавив, что Китай в качестве страны, где расположена штаб-квартира банка, также "будет создавать все необходимые условия для функционирования НБР".
"Китай готов совместно с другими странами БРИКС работать над тем, чтобы НБР достигал новых высот и успехов", - заявил министр.
По словам главы Минфина КНР, Новый банк развития превратился в "профессиональную, прозрачную, нацеленную на экологические проекты и ориентированную в XXI век финансовую организацию". Сяо Цзе подчеркнул, что банк оказывает огромную поддержку новым рынкам и развивающимся странам в создании базовой инфраструктуры, индустриализации и международном сотрудничестве в производственной сфере.
Новая штаб-квартира НБР будет расположена в шанхайском ЭКСПО-парке в новом районе Пудун недалеко от набережной на реке Хуанпу. Общая площадь 30-этажного здания, дизайн которого напоминает логотип банка (стилизованный треугольник - прим. ТАСС), составит 126 тыс. квадратных метров.
Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах - членах БРИКС и в развивающихся странах. В 2016 году НБР одобрил семь проектов на общую сумму в более чем 1,5 млрд долларов, а в 2017 году - еще четыре проекта на 1,4 млрд долларов.