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Путин: РФ предложит БРИКС обсудить борьбу с инфекционными болезнями и эпидемиями

Общество
1 сентября, 1:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

По словам президента России, особое внимание будет уделено мерам по сокращению угроз от инфекционных заболеваний и созданию новых лекарственных препаратов

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия на предстоящем саммите БРИКС в Китае обсудит меры по сокращению угроз от инфекционных заболеваний и созданию новых лекарств для борьбы с эпидемиями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье "БРИКС - к новым горизонтам стратегического партнерства", опубликованной в ведущих СМИ стран этого объединения.

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"На предстоящем саммите намерены обсудить с партнерами комплекс мер по сокращению угроз от инфекционных заболеваний, созданию новых лекарственных препаратов для профилактики и борьбы с эпидемиями", - отметил российский президент.

Он также указал, что Москва в качестве приоритетного направления сотрудничества стран БРИКС рассматривает совместную работу в области науки, техники, инноваций, передовой медицины. "Здесь у наших государств большой потенциал в виде развитой взаимодополняющей научной базы, уникальных технических разработок, квалифицированных специалистов, огромных рынков для наукоемкой продукции", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства призвал обратить внимание и на российское предложение об учреждении Платформы энергетических исследований БРИКС. "На наш взгляд, это позволит наладить информационно-аналитическую и научно-исследовательскую деятельность в интересах стран "пятерки", а в перспективе - содействовать реализации совместных инвестиционных энергопроектов", - отметил Путин.

По его словам, еще одной актуальной задачей является активизация сотрудничества стран БРИКС в области малого и среднего предпринимательства. "На наш взгляд, необходимо интегрировать национальные интернет-ресурсы малого и среднего бизнеса, на которых можно было бы размещать кросс-ссылки и другую коммерческую информацию, обмениваться данными о надежных партнерах", - указал российский президент.

Саммит БРИКС состоится 3-5 сентября в Китае.

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