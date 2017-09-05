Путин призвал не увязывать реализацию Целей устойчивого развития с политическими условиями

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СЯМЭНЬ (Китай), 5 сентября. /ТАСС/. Помощь в реализации Целей устойчивого развития, принятых в 2015 году на Генасамблее ООН, не должна увязываться с политическими требованиями и условиями, это нанесет ущерб реализации этих целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС с главами государств, приглашенными к совместной работе на саммите. В качестве приглашенных гостей в форуме участвуют президенты Мексики, Гвинеи, Таджикистана, Египта и премьер-министр Таиланда.
"Хотел бы особо выделить принципиальную российскую позицию - помощь в реализации Целей устойчивого развития не должна увязываться с какими-либо политическими требованиями и условиями, иначе это идет в ущерб решению главных задач: искоренению нищеты, ликвидации серьезных диспропорций в развитии между регионами и государствами", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что Россия активно работает в направлении реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, сотрудничает с международными организациями системы ООН, совместно осуществляет проекты, направленные в том числе на обеспечении продовольственной безопасности, модернизации промышленной и транспортной инфраструктуры, решение экономических проблем.
"В частности, в 2016 году объем российской поддержки целей развития составил $1 млрд 160 млн. В рамках инициативы по беднейшим странам с большой задолженностью Россия списала африканским странам долг на сумму более $20 млрд. Мы поддерживаем и фонд Всемирной продовольственной программы", - напомнил Путин.