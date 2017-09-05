Путин рассчитывает, что ему и Трампу удастся находить компромиссы в интересах народов мира

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/СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ему удастся находить компромиссы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в интересах народов РФ, США и других стран.
"Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами своей страны, я - своей, - отметил он по итогам саммита БРИКС. - Я очень рассчитываю на то, что нам удастся, как говорил действующий президент США, находить какие-то компромиссы при решении двусторонних и международных проблем для того, чтобы они решались в интересах как американского, так и российского народа, и в интересах многих других стран, имея в виду нашу большую ответственность за международную безопасность".
Вопрос журналиста о том, разочаровался ли Путин в Трампе, глава государства назвал наивным. "Он [Трамп] же не невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених, мы занимаемся государственной деятельностью", - пояснил президент.
Глава государства также отметил, что считает некорректным обсуждать развитие внутриполитической ситуации в США. "Это не наше дело, это дело самих Соединенных Штатов", - подчеркнул он.