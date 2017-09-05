Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин рассчитывает, что ему и Трампу удастся находить компромиссы в интересах народов мира

Политика
5 сентября, 10:35 UTC+3 /Китай/ 5, сентября. /ТАСС

В этом контексте президент России напомнил о "большой ответственности за международную безопасность", которую несут главы государств

Поделиться
Материал из 1 страницы

/СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ему удастся находить компромиссы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в интересах народов РФ, США и других стран.

Смотрите также

Путин: РФ оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа дипломатов США

Путин назвал саммит БРИКС в Сямэне удачным

"Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами своей страны, я - своей, - отметил он по итогам саммита БРИКС. - Я очень рассчитываю на то, что нам удастся, как говорил действующий президент США, находить какие-то компромиссы при решении двусторонних и международных проблем для того, чтобы они решались в интересах как американского, так и российского народа, и в интересах многих других стран, имея в виду нашу большую ответственность за международную безопасность".

Вопрос журналиста о том, разочаровался ли Путин в Трампе, глава государства назвал наивным. "Он [Трамп] же не невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених, мы занимаемся государственной деятельностью", - пояснил президент.

Глава государства также отметил, что считает некорректным обсуждать развитие внутриполитической ситуации в США. "Это не наше дело, это дело самих Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
БРИКС Саммит БРИКС - 2017
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
2
Путин: РФ оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа дипломатов США
3
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
4
Путин встречался с Сечиным и Евтушенковым по спору между АФК "Система" и "Роснефтью"
5
Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова
6
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Видеотрансляция
7
Директор СибНИА: уникальный самолет из композитов создан на замену Ан-2
Темы дня
Новости партнеров
Реклама