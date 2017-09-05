Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев: размещение миротворцев ООН в Донбассе не оставляет лазеек для Киева

Политика
5 сентября, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что инициатива президента РФ показала истинные намерения украинской стороны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Инициатива президента России Владимира Путина о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ решает сразу несколько задач, лишая украинскую власть необходимости противостоять мнимой российской агрессии. Такое мнение высказал во вторник председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, обозначенные президентом РФ условия - ограничение задач миротворцев функцией охраны миссии ОБСЕ, их нахождение только на линии разграничения и обеспечение отвода войск и вооружений по согласованию с ДНР и ЛНР - не оставляют "никаких лазеек для Киева".

"Судя по буквально панической реакции из Киева, там это уже осознали в полной мере... Реакция представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирины Геращенко на предложение Путина показала истинные намерения украинской стороны: они хотели вовсе не миротворцев, а некий полицейский контингент Запада на всей территории ДНР - ЛНР с мандатом от ООН", - написал Косачев на своей странице в Facebook. При этом "линией соприкосновения" в соответствии с собственными идеями Киева об "агрессии" считали бы российско-украинскую границу, а не реальную линию противостояния во внутриукраинском конфликте, отметил сенатор.

По его мнению, идея Путина решает сразу несколько задач. "Она снимает обвинения Украины и Запада, что Россия не хочет выполнить важное условие об обеспечении безопасности до выполнения прочих пунктов минских соглашений. Эта идея реалистична, а потому несет для Киева серьезную угрозу наступления затишья на линии противостояния, лишив украинскую власть, по сути, главного источника легитимности и устойчивости - необходимости противостоять мнимой российской агрессии", - считает Косачев. Кроме того, по его словам, воплощение этого замысла "сделает обсуждаемые ныне планы поставок летального оружия на Украину извне излишними и бессмысленными".

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

По словам главы российского государства, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученица рассказала о стрельбе в ивантеевской школе
2
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
3
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
4
Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни
5
Саакашвили будет оспаривать в суде экстрадицию в Грузию
6
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
7
При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама