Косачев: размещение миротворцев ООН в Донбассе не оставляет лазеек для Киева

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Инициатива президента России Владимира Путина о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ решает сразу несколько задач, лишая украинскую власть необходимости противостоять мнимой российской агрессии. Такое мнение высказал во вторник председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, обозначенные президентом РФ условия - ограничение задач миротворцев функцией охраны миссии ОБСЕ, их нахождение только на линии разграничения и обеспечение отвода войск и вооружений по согласованию с ДНР и ЛНР - не оставляют "никаких лазеек для Киева".

"Судя по буквально панической реакции из Киева, там это уже осознали в полной мере... Реакция представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирины Геращенко на предложение Путина показала истинные намерения украинской стороны: они хотели вовсе не миротворцев, а некий полицейский контингент Запада на всей территории ДНР - ЛНР с мандатом от ООН", - написал Косачев на своей странице в Facebook. При этом "линией соприкосновения" в соответствии с собственными идеями Киева об "агрессии" считали бы российско-украинскую границу, а не реальную линию противостояния во внутриукраинском конфликте, отметил сенатор.

По его мнению, идея Путина решает сразу несколько задач. "Она снимает обвинения Украины и Запада, что Россия не хочет выполнить важное условие об обеспечении безопасности до выполнения прочих пунктов минских соглашений. Эта идея реалистична, а потому несет для Киева серьезную угрозу наступления затишья на линии противостояния, лишив украинскую власть, по сути, главного источника легитимности и устойчивости - необходимости противостоять мнимой российской агрессии", - считает Косачев. Кроме того, по его словам, воплощение этого замысла "сделает обсуждаемые ныне планы поставок летального оружия на Украину извне излишними и бессмысленными".

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

По словам главы российского государства, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины.