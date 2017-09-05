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Памфилова: использование технологии блокчейн в избирательной системе пока невозможно

Политика
5 сентября, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Глава ЦИК отметила, что в удаленных населенных пунктах есть проблемы с доступом к интернету и мобильной связи, поэтому говорить о внедрении самых современных технологий пока не приходится

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Внедрить технологию блокчейн в избирательную систему пока невозможно в силу слабой оснащенности интернетом сельских и отдаленных населенных пунктов. Об этом заявила во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

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Во время встречи Памфиловой с участниками семинара по наблюдению на выборах представитель одной из партий задал вопрос о перспективах использования технологии блокчейн при голосовании. "Сейчас, исходя из целого ряда факторов, это невозможно", - сказала Памфилова.

Она отметила, что в настоящее время ЦИК ведет "огромную работу" по техническому переоснащению избирательных участков. "У нас очень страна [большая], много часовых поясов. Мы даже полностью не можем видеокамерами участки оснастить, там нет интернета", - заметила глава ЦИК.

По ее словам, первоочередной задачей Центризбиркома является оснащение компьютерами и интернетом всех 96 тыс. участковых избирательных комиссий. "У нас сельская Россия большая, ну какой блокчейн у дедушки, у бабушки... У них там один телефон на весь поселок", - добавила Памфилова.

Блокчейн ("цепочка блоков") - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Главное преимущество блокчейна - в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию. Другое преимущество этой технологии - отсутствие необходимости в посредниках, так как третьей стороны для подтверждения передачи информации не требуется. На блокчейне, в частности, построена и работает система электронных денег - биткоин и его аналоги.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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