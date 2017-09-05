Песков: МИД выберет наилучший вариант суда, куда будет подан иск о дипсобственности

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. МИД России направит иск по поводу дипсобственности России в такой суд, где его рассмотрение позволит наиболее эффективно защитить интересы Москвы. "В какой точно суд [будет подан иск] - это будет решать министерство иностранных дел, в режиме онлайн [Путиным] дано поручение министру иностранных дел Лаврову, - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Министерство будет искать наилучший вариант, который позволит защищать наши законные интересы в юридической плоскости".
Представитель Кремля не стал говорить о том, каких конкретно объектов коснется этот иск, отметив, что над этим будут работать юристы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил журналистам: "Американская сторона лишила Российское государство права пользоваться нашим имуществом - это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система".