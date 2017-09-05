Посол России в США: вопрос места работы сотрудников закрытого генконсульства решается

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Вопрос о том, в каких консульских учреждениях РФ в США продолжат работать сотрудники закрытого американскими властями российского генконсульства в Сан-Франциско, решается в настоящее время. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин.

"Несмотря на очередное серьезное испытание, которому подверглись российско-американские отношения, все наши официальные представительства в США продолжают работать в штатном режиме. В настоящее время решается, в каких консульских учреждениях в США продолжат работу сотрудники закрытого генконсульства России в Сан-Франциско", - сказал Лахонин.

Согласно изложенной им информации, новый посол России в США Анатолий Антонов посетил консульский отдел посольства и пообщался с пришедшими туда на прием согражданами. "Посетители отметили высокий уровень обслуживания (мы хотели бы предоставить фотографии, но в нынешних условиях это могло бы быть использовано против данных посетителей)", - отметил Лахонин.

По его словам, посол "передал благодарность и самые теплые слова поддержки сотрудникам российских загранучреждений, ставших объектами неправомерных действий американских властей (особенно генконсульства в Сан- Франциско), за выдержку и профессиональное поведение". "Решение всех неожиданно возникших вопросов, связанных со срочной эвакуацией, потребовало от них экстраординарных усилий. И свой долг российские дипломаты выполнили", - подчеркнул пресс-секретарь.

"Посольство получает десятки обращений российских соотечественников и просто граждан США, в которых выражаются непонимание действий американских властей, солидарность с нашими коллегами и надежда на улучшение российско-американских отношений (возможно, мы разместим некоторые из них, убрав авторство)", - заявил Лахонин. Приятно, добавил он, что рядовые граждане не забывают и о прекрасной половине коллектива посольства. "Сегодня был трогательный эпизод: в посольство передали корзину цветов для наших сотрудниц", - пояснил пресс-секретарь.

В субботу власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России. Выступая в Сямэне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, президент России Владимир Путин сообщил о намерении дать Министерству иностранных дел поручение обратиться в суд из-за изъятия российской дипсобственности в США. "Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", - сказал президент.