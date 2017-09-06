МИД направил запросы экспертам для подготовки иска к США по дипсобственности

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. МИД России направил запросы к экспертам для подготовки иска к США относительно изъятия дипломатической собственности. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы обращения сделали к целому ряду тех, кто понимает в этом, как все организуется", - сказал он о подготовке иска. Лавров не стал ставить временные рамки этой работе. "Я не в курсе, я не специалист в этих вопросах", - сказал министр.
На вопрос о том, в какой именно суд будет подан иск, Лавров напомнил о словах президента Владимира Путина, который таким образом предложил проверить "самый справедливый суд в мире". "Технически они принимают иски от кого угодно", - сказал министр.
Во вторник Лавров информировал государственного секретаря США о намерении Москвы обратиться в суд в связи с противоправными действиями Вашингтона в отношении российской дипсобственности. "При обсуждении положения в двусторонних отношениях Лавров указал на то, что захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением международно-правовых норм, - отметили в МИД РФ по итогам телефонного разговора глав дипломатических ведомств обеих стран. - Министр привлек внимание госсекретаря к заявлению президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне (Китай) о намерении нашей страны задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона".
В частности, Путин заявил: "Американская сторона лишила российское государство права пользоваться нашим имуществом - это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система".