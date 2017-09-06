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В МИД РФ призвали к возвращению ситуации в Мьянме в мирное русло

Политика
6 сентября, 11:57 дата обновления: 6 сентября, 12:59 UTC+3

Замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов отметил, что Москва осуждает вылазки боевиков и призывает стороны к максимальной сдержанности

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия призывает всех участников конфликта в Мьянме к тому, чтобы ситуация вошла в мирное русло.

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Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Мы призываем мьянманскую сторону, прежде всего правительство, к тому, чтобы ситуация в Мьянме сохранялась в мирном русле, - сказал он. - Решительно осуждаем вылазки боевиков против правительственных сил".

"Призываем все стороны к максимальной сдержанности и нахождению решения застарелых проблем, связанных с мусульманами рахинджа в Мьянме путем диалога", - подчеркнул замминистра.
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Столкновения на западе Мьянмы
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