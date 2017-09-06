В МИД РФ призвали к возвращению ситуации в Мьянме в мирное русло

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия призывает всех участников конфликта в Мьянме к тому, чтобы ситуация вошла в мирное русло.
Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
"Мы призываем мьянманскую сторону, прежде всего правительство, к тому, чтобы ситуация в Мьянме сохранялась в мирном русле, - сказал он. - Решительно осуждаем вылазки боевиков против правительственных сил".