В МИД РФ призвали к возвращению ситуации в Мьянме в мирное русло

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия призывает всех участников конфликта в Мьянме к тому, чтобы ситуация вошла в мирное русло.

Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Мы призываем мьянманскую сторону, прежде всего правительство, к тому, чтобы ситуация в Мьянме сохранялась в мирном русле, - сказал он. - Решительно осуждаем вылазки боевиков против правительственных сил".

"Призываем все стороны к максимальной сдержанности и нахождению решения застарелых проблем, связанных с мусульманами рахинджа в Мьянме путем диалога", - подчеркнул замминистра.