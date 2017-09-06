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Член ЦИК РФ вернул московскому горкому КПРФ обвинения в цинизме на выборах в столице

Политика
6 сентября, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Ранее столичный горком заявлял о давлении на кандидатов и информировал, что хочет призвать партию отказаться от участия в выборах всех уровней

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко обвинил в цинизме руководство московского горкома КПРФ, ранее заявившее о намерении не признавать муниципальные выборы в столице, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Выступая в среду на заседании комиссии, Шевченко обратил внимание на высокую конкурентность выборов в столице, в которых участвуют 29 партий и три общественных объединения, конкурс составляет почти 7,5 человек на место.

В этой связи член ЦИК выразил удивление пресс-релизом представителей столичного горкома КПРФ Валерия Рашкина и Андрея Клычкова от 2 сентября, в котором они заявили о том, что партия не намерена признавать выборы в столице, где якобы "были с особым цинизмом выкорчеваны последние намеки на конкурентность" и жаловались на невозможность проводить агитацию.

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По данным Шевченко, из 1868 кандидатов КПРФ на этих выборах было зарегистрировано 1220, а "48 из них не пришли и никаких документов не прислали".

"Что касается срыва агитации, то по жеребьевке представители КПРФ получили возможность провести 14 тыс. встреч в муниципальных учреждениях города Москвы, но воспользовались этим около 850 [кандидатов], а 232 кандидата вообще не пришли на жеребьевку", - заявил Шевченко. "Так что слова о цинизме хочу вернуть авторам этого пресс-релиза", - заключил он.

Ранее горком КПРФ направлял обращения о давлении на кандидатов в ЦИК РФ, Мосгоризбирком, прокуратуру Москвы и мэрию.

Выборы в Москве

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов. 

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