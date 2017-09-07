Наблюдатель из Колумбии будет следить за выборами в Подмосковье

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Эксперт из Колумбии будет наблюдать за ходом голосования на выборах в Подмосковье 10 сентября, его интересует практика применения комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.
"Вчера из Центральной избирательной комиссии поступило письмо, что в день голосования на наши участки хочет приехать представитель Колумбии. Он хочет познакомиться с нашим избирательным процессом, и ему интересны наши комплексы обработки избирательных бюллетеней. Мы, безусловно, покажем нашу работу и расскажем о том, как удобно работать с этими аппаратами", - сказала она.
Коновалова добавила, что за ходом выборов также будут следить мониторинговые группы, сформированные членами областной Общественной палаты. К 10 сентября пройдут обучение более 8 тысяч членов участковых избирательных комиссий, что составит более 94% от всех сотрудников УИК, проинформировала председатель Мособлизбиркома.
Ранее Коновалова сообщила, что КОИБы 10 сентября будут применяться на 676 участках, а на двух протестируют образцы комплексов нового поколения, которые к концу года должен поставить Мособлизбиркому "Концерн Автоматика".
В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний в 30% муниципалитетах региона, в том числе довыборы депутата областной думы по Электростальскому одномандатному округу. В Подмосковье будут работать 1003 участковых избирательных комиссии.