Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Наблюдатель из Колумбии будет следить за выборами в Подмосковье

Политика
7 сентября, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

За ходом выборов также будут следить мониторинговые группы, сформированные членами областной Общественной палаты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Эксперт из Колумбии будет наблюдать за ходом голосования на выборах в Подмосковье 10 сентября, его интересует практика применения комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.

"Вчера из Центральной избирательной комиссии поступило письмо, что в день голосования на наши участки хочет приехать представитель Колумбии. Он хочет познакомиться с нашим избирательным процессом, и ему интересны наши комплексы обработки избирательных бюллетеней. Мы, безусловно, покажем нашу работу и расскажем о том, как удобно работать с этими аппаратами", - сказала она.

Коновалова добавила, что за ходом выборов также будут следить мониторинговые группы, сформированные членами областной Общественной палаты. К 10 сентября пройдут обучение более 8 тысяч членов участковых избирательных комиссий, что составит более 94% от всех сотрудников УИК, проинформировала председатель Мособлизбиркома.

Ранее Коновалова сообщила, что КОИБы 10 сентября будут применяться на 676 участках, а на двух протестируют образцы комплексов нового поколения, которые к концу года должен поставить Мособлизбиркому "Концерн Автоматика".

В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний в 30% муниципалитетах региона, в том числе довыборы депутата областной думы по Электростальскому одномандатному округу. В Подмосковье будут работать 1003 участковых избирательных комиссии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
2
Подросток, устроивший стрельбу в Ивантеевке раскаивается в содеянном
3
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
4
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
5
Депутат считает техническими поправки о привлечении к ответственности за пьяное вождение
6
Памятник Александру Пушкину открыли после реставрации в центре Москвы
7
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама