На двух участках в Подмосковье 10 сентября протестируют КОИБы "Концерна "Автоматика"

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) нового поколения, которые по заказу избирательной комиссии Московской области изготавливает акционерное общество "Концерн "Автоматика", протестируют на двух избирательных участках в единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.
По ее словам, в конце прошлой недели в Мособлизбирком поступило письмо от разработчиков КОИБ-2017 с просьбой провести на двух участках тестирование новых образцов. "Мы это письмо направили в Центральную избирательную комиссию, надеемся, они примут положительное решение", - сказала она.
Коновалова отметила, что вся партия КОИБов нового поколения должна быть поставлена в ноябре-декабре. 10 сентября бюллетени из тестируемых КОИБов будут пересчитаны вручную, тогда как при работе со старыми комплексами ручной пересчет в Московской области не проводится.
Всего, по словам руководителя избиркома, старые КОИБы будут использоваться в 676 участковых избирательных комиссиях. На 360 участках будет применяться технология изготовления итоговых протоколов с QR-кодом.
Ранее сообщалось, что Мособлизбирком закупает за счет регионального бюджета 1 тыс. КОИБов. Конкурс выиграло акционерное общество "Концерн "Автоматика", которое входит в госкорпорацию "Ростех". Сумма контракта составляет 193,2 млн рублей. Также Московская городская избирательная комиссия заявляла о планах закупить на средства городского бюджета 1,5 тыс. КОИБов. ЦИК РФ закупает к президентским выборам в 2018 году 4,5 тыс. КОИБов.
В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний, в том числе довыборы депутата областной думы по Электростальскому одномандатному округу. В Подмосковье будут работать 1003 участковые избирательные комиссии.