Аксенов: закрытие Украиной одного из трех КПП на границе с Крымом приведет к очередям

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Закрытие Украиной одного из трех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Крымом приведет к очередям, власти республики не планируют принимать аналогичных мер, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Украинские власти заявляют о необходимости закрыть один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом (...) Понятно, что сокращение количества пунктов пропуска приведет к увеличению очередей на границе. То есть власть соседнего государства хочет еще больше затруднить посещение Крыма для своих граждан", - написал Аксенов в четверг на своей странице в Facebook.

По его мнению, такие заявления Киева продиктованы страхом, что люди узнают правду о жизни полуострова в составе РФ.

"Мотив действий Киева понятен - это страх. Они панически боятся правды. Поэтому стараются изолировать народ от любых объективных источников информации и, в конечном счете, от объективной реальности", - считает глава региона.

Он отметил, что заявление о необходимости закрыть КПП "последовало буквально через пару дней после того, как в украинских СМИ прошла информация об увеличении потока жителей этой страны, которые едут на полуостров".

Аксенов добавил, что в Крыму "не намерены ограничивать возможности для посещения полуострова гражданами Украины".

"Если люди едут с добрыми намерениями - милости просим", - заявил он.