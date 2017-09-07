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Мосгоризбирком вместе с МВД выясняет, кто изымает агитацию из почтовых ящиков

Политика
7 сентября, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Представитель избиркома сказал, что ведомство принимает меры с целью защитить прав кандидатов

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия совместно с полицией проводит проверку в связи с возможным изъятием агитации из почтовых ящиков в жилых домах. Об этом сообщил ТАСС в четверг член комиссии Дмитрий Реут.

Ранее в четверг пресс-служба ЦИК РФ сообщила, что глава ведомства Элла Памфилова обратилась к руководству Москвы, правоохранительным органам и в Московскую городскую избирательную комиссию в связи с сообщениями СМИ о злоумышленниках, якобы изымающих агитационные материалы независимых кандидатов из почтовых ящиков в домах. Видеозаписи и фотографии этих действий обнародовал на телеканале "Дождь" бывший муниципальный депутат Максим Кац.

По словам Реута, сообщение из ЦИК поступило. Кроме того, о ситуации в комиссии узнали из социальных сетей.

"Сигнал такой есть, совместно с полицией проверка проводится. Сейчас совместно с полицией пытаемся выяснить, кто это делал", - сказал он.

Реут подчеркнул, что Мосгоризбирком принимает все меры, чтобы "защитить права кандидатов и не допустить совместно с правоохранительными органами повторения подобного в будущем".

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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