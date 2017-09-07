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Памфилова обратилась в мэрию Москвы и в полицию из-за изъятия агитации из почтовых ящиков

Политика
7 сентября, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Глава ЦИК пообещала, что ведомство будет держать ситуацию на особом контроле

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова обратилась к руководству Москвы, правоохранительным органам и в Московскую городскую избирательную комиссию в связи с сообщениями о злоумышленниках, изымающих агитационные материалы независимых кандидатов из почтовых ящиков в домах. Об этом сообщается в четверг на сайте Центризбиркома.

По данным ЦИК, ранее в СМИ появилась информация о том, что в столице из некоторых почтовых ящиков в домах якобы изымают агитационные материалы независимых кандидатов на муниципальных выборах.

"Сразу после того, как мне стало известно об этой вопиющей ситуации вечером 6 сентября, я немедленно обратилась к руководству города Москвы, московским правоохранительным органам и в Мосгоризбирком с настоятельной рекомендацией срочно принять все необходимые меры по выявлению и наказанию злоумышленников и предотвращению распространения в Москве в преддверии муниципальных выборов подобного рода противоправных действий", - заявила Памфилова, слова которой приводятся в релизе.

Она подчеркнула, что ЦИК России все оставшиеся дни до выборов будет держать эту ситуацию на особом контроле. Избирком также просит всех, кто столкнется с подобными или другими нарушениями, звонить на "горячую линию" ведомства.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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