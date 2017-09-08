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МИД РФ: Москва призывает стороны в Мьянме начать конструктивный диалог

Политика
8 сентября, 12:10 дата обновления: 8 сентября, 12:30 UTC+3

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала конструктивный диалог единственно возможным способом комплексного урегулирования многогранной проблемы мусульманского меньшинства в стране

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Москва призывает все стороны в Мьянме воздержаться от шагов, ведущих к деградации обстановки, и начать конструктивный диалог. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призываем все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться и воздерживаться впредь от каких-либо действий, способных привести к дальнейшей деградации обстановки и начать конструктивный диалог в качестве единственно возможного способа комплексного урегулирования многогранной проблемы мусульманского меньшинства в Мьянме", - сказала она.

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"Мы внимательны следим за происходящим в штате Ракхайн событиями, обеспокоены сообщениями о жертвах среди мирного населения, правительственных и силовых структур, а также резким ухудшением ситуации в этом регионе, - отметила дипломат. - Вместе с тем в своих оценках событий в этом регионе стараемся опираться не только на материалы в СМИ и соцсетей, через которые, очевидно, предпринимались попытки распространения не соответствующей действительности информации, но и делаем выводы на основе объективной информации из авторитетных международных источников и, конечно, нашего посольства в Мьянме".

В Москве исходят из того, что официальные власти Мьянмы "безотлагательно примут все возможные меры для недопущения эскалации насилия, восстановления на данной территории законности и правопорядка, обеспечения нормальных социально-экономических условий и урегулирования проблем беженцев".

"С учетом демонстрируемой властями Мьянмы готовности следовать рекомендациям консультативной комиссии во главе с бывшим генсекретарем ООН Кофи Аннаном какое-либо давление на Нейпьидо наряду с бездоказательными обвинениями в жестокости в отношении мусульман в нынешней обстановке может привести лишь к обострению ситуации в этой стране и вокруг нее", - заявила Захарова.

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