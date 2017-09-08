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В МИД РФ рады, что Facebook обратил внимание на проблемы фейковых страниц

Политика
8 сентября, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Мария Захарова предложила наладить прямые контакты между администрацией соцсети и российскими госорганами

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел выражает радость тому, что руководство социальной сети Facebook обратило внимание на проблему фейковых аккаунтов. Такое заявление в пятницу сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы рады, что наконец в Facebook всерьез озаботились проблемой фейковых аккаунтов. Давно пора было это сделать", - сказала она.

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"Мы никак не могли добиться внимания администрации этой социальной сети к тому, что появлялись фальшивые аккаунты официальных структур, непосредственно заявляющие о том, что они являются единственной и законной страницей, например, посольства России в той или иной стране, - добавила она. - Мы делали все возможное: публиковали комментарии МИД, привлекали внимание в соцсетях, делали заявления в ходе брифингов, реакции - ноль". "А теперь вот такой прорыв", - подчеркнула дипломат.

Захарова также предложила наладить прямые контакты между администрацией социальной сети и российскими государственными органами и структурами, которые должны заниматься вопросами фальшивых страниц государственных загранучереждений. "Предоставьте нам информацию, мы будем предоставлять ее вам в оперативном режиме. Почему мы все время должны действовать через третьи стороны, когда есть прекрасная возможность начать конструктивный диалог", - заключила она.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия
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