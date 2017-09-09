Путин поручил изучить случаи отказа жителям Крыма в российском гражданстве

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проверить случаи отказов в российском гражданстве жителям Крыма, а также разработать меры для предотвращения необоснованных отказов в будущем. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам рабочей поездки главы государства в Севастополь 18-20 августа.
"Правительству РФ совместно с Администрацией президента РФ, МВД России, МИД России, органами исполнительной власти Республики Крым и города Севастополя и при участии Верховного суда РФ проанализировать случаи отказа в предоставлении гражданства РФ и выдаче паспорта гражданина РФ лицам, проживающим на территориях Республики Крым и города Севастополя, и принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства РФ, на соблюдение установленных законодательством РФ сроков рассмотрения заявлений и принятия по ним решений", - говорится в тексте поручений.
Срок исполнения поручения - до 20 ноября 2017 года.