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ЦИК поддержал замену глав участковых избиркомов в Ново-Переделкине

Политика
9 сентября, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев пояснил, что решение о назначении и освобождении от должности председателей УИК принимает вышестоящая территориальная избирательная комиссия

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России поддерживает отстранение от должности председателей участковых избирательных комиссий (УИК) московского района Ново-Переделкино из-за возможных нарушений на выборах. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"В настоящее время городская и территориальные избирательные комиссии рассматривают этот беспрецедентный случай, и конечно, председатели участковых избирательных комиссий должны быть освобождены от своих должностей", - сказал Булаев.

Он добавил, что в ЦИК поддерживают отстранение от работы председателей УИК, "грубо нарушающих федеральное и региональное законодательство".

При этом Булаев пояснил, что решение о назначении и освобождении от должности председателей УИК принимает вышестоящая территориальная избирательная комиссия. "ТИК может председателя участковой комиссии освободить, но не может менее, чем за 10 дней до дня голосования вывести из состава комиссии, это запрещает закон. ТИК может из состава УИК назначить нового председателя", - сказал зампредседателя Центризбиркома.

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