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Собянин подписал распоряжения об увольнении главы и замглавы управы в Ново-Переделкине

Политика
9 сентября, 21:25 UTC+3 ТАСС

Как стало известно, от должностей освобождены Юрий Носенко и Светлана Антонова

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Юрия Носенко от должности главы управы района Ново-Переделкино в связи с утратой доверия. Соответствующее распоряжение было размещено в субботу на официальном сайте мэра.

"Освободить Носенко Юрия Валерьевича от замещаемой должности главы управы района Ново-Переделкино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы в связи с утратой доверия", - говорится в документе.

Еще одним распоряжением Собянин освободил от должности заместителя главы управы Светлану Антонову.

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