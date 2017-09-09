Собянин подписал распоряжения об увольнении главы и замглавы управы в Ново-Переделкине

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ТАСС, 9 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Юрия Носенко от должности главы управы района Ново-Переделкино в связи с утратой доверия. Соответствующее распоряжение было размещено в субботу на официальном сайте мэра.
"Освободить Носенко Юрия Валерьевича от замещаемой должности главы управы района Ново-Переделкино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы в связи с утратой доверия", - говорится в документе.
Еще одним распоряжением Собянин освободил от должности заместителя главы управы Светлану Антонову.