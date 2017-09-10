В Поволжье открылись избирательные участки

ТАСС, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 2,4 тыс. избирательных участков открылись в 8:00 мск в Мордовии, Марий Эл и Кировской области, в которых, в частности, выберут губернаторов. В других регионах Приволжского федерального округа - Удмуртии, Пермском крае и Саратовской области - приступили к голосованию на час раньше, в 07:00 мск.

Как сообщили корреспондентам ТАСС в избирательных комиссиях, в Мордовии будут работать 785 участков, в Марий Эл - 530, в Кировской области - 1159.

В Мордовии ждут высокую явку

В единый день голосования, в Республике Мордовия состоятся прямые выборы главы региона, которые пройдут здесь впервые после 2003 года (с 2005 года главу республики избирал местный парламент). За последние 17 лет в Мордовии сменились два руководителя: с 1998 года регион возглавлял Николай Меркушкин, а в 2012 г. на смену ему пришел Владимир Волков, ныне - врио главы республики.

В выборные бюллетени, помимо Волкова от "Единой России", внесены имена Дмитрия Кузякина от КПРФ, представителя ЛДПР Евгения Тюрина, Тимура Гераськина от "Справедливой России" и кандидата от "Партии мира и единства" Петра Вильмакина.

Обстановка спокойная в Кировской области

В Кировской области выбирают губернатора, депутатов городской думы шестого созыва, кроме того проходят муниципальные выборы и местные референдумы.

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За пост главы региона будут бороться врио губернатора Игорь Васильев от "Единой России", Сергей Мамаев от КПРФ, Кирилл Черкасов от ЛДПР и Николай Барсуков от "Коммунистов России". Документы на участие в выборах подавал также самовыдвиженец Николай Дубравин, но избирком отказал ему в регистрации из-за недостаточного количества собранных подписей депутатов и избирателей.

Обстановку накануне выборов председатель избирательной комиссии Кировской области Алексей Круглов охарактеризовал как "спокойную". "Я меньше года в этой должности, но некоторые сотрудники у меня работают больше десятка лет, они говорят, что очень спокойная [обстановка]. Есть, конечно, жалобы, все это мы в рабочем порядке разбираем", - рассказал Круглов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Большинство избирательных участков, заметил он, находятся в зданиях школ, поэтому готовить места для голосования начали после окончания учебного дня в субботу. На своевременное открытие участков это не повлияло, заверил Круглов.

В Марий Эл предоставят сурдопереводчиков

В Марий Эл также не было проблем, связанных с подготовкой к голосованию, рассказали в избирательной комиссии. В республике пройдут досрочные выборы губернатора и дополнительные выборы депутатов Госсобрания шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам.

ЦИК Марий Эл зарегистрировала четырех кандидатов на должность главы региона: врио главы Александра Евстифеева от "Единой России", Наталию Глущенко от "Справедливой России", Альберта Федорова от ЛДПР и Валентину Злобину от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

В региональном избиркоме ранее рассказали журналистам, что для комфортного голосования людей с ограниченными возможностями в кабинах для голосования установлено дополнительное освещение, имеются лупы. Кроме того, на избирательных участках, в тех в местах, где компактно проживают слабослышащие люди, будут работать сурдопереводчики. Разработан маршрут специально оборудованного автобуса, который, по заявлениям избирателей, доставит их на избирательные участки, сказали в комиссии.

Голосование в других регионах Поволжья

Избиратели в Удмуртии, Пермском крае и Саратовской области, которые живут в другом часовом поясе и тоже выбирают губернаторов, уже начали приходить на участки.

В Удмуртии с 2000 года сменились два руководителя, в апреле 2017 года врио главы региона был назначен Александр Бречалов. В выборах вместе с Бречаловым от "Единой России" участвуют еще четыре кандидата: Владимир Бодров от КПРФ, Андрей Иванов от Коммунистической партии социальной справедливости, Фарид Юнусов от "Справедливой России" и Тимур Ягафаров от ЛДПР.

В Пермском крае, который был образован в 2005 году, состоятся первые прямые выборы губернатора. Всего в регионе сменились два руководителя, с 2017 года врио губернатора является Максим Решетников. Помимо Решетникова от "Единой России" за пост поборются пенсионер Владимир Аликин от "Справедливой России", лидер фракции ЛДПР Олег Постников, председатель комитета пермского отделения партии "Патриоты России" Андрей Степанов и адвокат Ирина Филатова от КПРФ.

В Саратовской области с 2000 года также сменились два руководителя, с 2012 года область возглавляет Валерий Радаев, который с марта занимает должность врио главы области. Вместе с Радаевым (выдвинут "Единой Россией") в кампании участвуют еще три кандидата: Ольга Алимова от КПРФ, Станислав Денисенко от ЛДПР и Лидия Паринова от "Патриотов России".