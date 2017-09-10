Избирком: все избирательные участки в Москве открылись вовремя и в спокойном режиме

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки в Москве в Единый день голосования открылись вовремя и без происшествий, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Все 3298 избирательных участков открыты, все приступили к работе. Выборы проходят в 325 избирательных округах, в районах разное количество округов", - информировал Горбунов. По его данным, на начало голосования в избирательные бюллетени включено 7516 кандидатов. "Зарегистрировано было больше, но часть сами сняли свои кандидатуры, часть отозвали партии и часть кандидатов были сняты комиссиями муниципальных образований в связи тем, что они скрыли судимость", - пояснил Горбунов.

Он также уточнил, что 80% кандидатов борются за мандаты муниципальных депутатов от политических партий, 20% - самовыдвиженцы.

"Открытие участков прошло спокойно, было несколько звонков. Курьезный случай произошел на участке 1107 в Новогиреево. Участок открыли, опечатали урны, выполнили все процедуры, начался процесс голосования и вдруг пропала печать. Вызвали милицию, подключились все, оказалось, что председатель комиссии убрала печать на всякий случай в сейф", - рассказал Горбунов.

Он также прокомментировал сообщения в интернете, где сообщается, что некоторых членов комиссий с правом совещательного голоса якобы не пускали на участки. "Выяснилось, что они пришли на участки в семь утра, когда еще не было членов участковых комиссий. Один случай произошел на участке, где голосует мэр Москвы", - отметил Горбунов.

В Единый день голосования 10 сентября в Москве проходят выборы советов депутатов в 125 районах - во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.