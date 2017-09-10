Глава Рязанской области назвал губернаторскую кампанию в регионе открытой и честной

РЯЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Предвыборная губернаторская кампания в Рязанской области прошла достаточно честно и открыто. Об этом сообщил журналистам в воскресенье во время посещения избирательного участка врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

"Я считаю, что [кампания] достаточно открытая, достаточно честная, разумная, справедливая, поэтому прошу всех рязанцев прийти сегодня, проголосовать за своего кандидата. Для всех, кому не безразлична судьба Рязанской области, я думаю, это должен быть самый важный шаг на сегодня", - сказал Любимов.

Врио губернатора вместе с супругой проголосовали на избирательном участке № 1025, расположенном в лицее № 4. Семейная пара призналась, что оба особенно волнуются в этот день, поэтому поддерживали друг друга в ходе голосования.

"У нас небольшой участок, всего 876 избирателей. На данный момент проголосовало около 4% внесенных в списки", - уточнила ТАСС председатель комиссии Ирина Масалова.

Помимо врио губернатора, на пост главы региона претендуют глава комитета Рязанской облдумы по социальным вопросам Сергей Пупков ("Справедливая Россия"), начальник главного архивного управления области Александра Перехватова (Партия роста), депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) и пенсионер Владимир Федоткин (КПРФ).

Всего в единый день голосования в Рязанской области открыты 1026 участков, всего проходит 131 избирательная кампания. По итогам голосования должны быть замещены 738 мандатов депутатов представительных органов муниципалитетов и 56 мандатов глав муниципальных образований. В голосовании смогут принять участие более 926 тысяч человек.