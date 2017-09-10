Врио губернатора Калининградской области с семьей проголосовал на выборах главы региона

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов проголосовал на выборах главы региона в воскресенье на одном из избирательных участков Калининграда по месту прописки. На участок он пришел с женой и двумя детьми, передает корреспондент ТАСС.

"Главная возможность для гражданина проявить свою позицию гражданскую - это выборы и есть. Я всегда, например, на выборы ходил. Ни разу из тех выборов, которые были с моего 18-летия, я ни одни не пропускал. Считаю, что это гражданский долг любого человека, живущего в России - прийти и проголосовать", - сказал журналистам после голосования Алиханов. Он добавил, что прописан в Калининграде и из Москвы выписан уже достаточно давно.

Жители Калининградской области выбирают в единый день голосования главу региона. Голосование началось в воскресенье в 07:00 по местному времени (08:00 мск). За первые два часа проголосовали 2,05%. При этом на выборах губернатора в 2015 году за первые два часа (голосование тогда начиналось в 08:00 по местному времени) участки посетили 5,75% избирателей.

"Я была около 07:30 на двух избирательных участках, на одном участке проголосовало уже 22 человека, на другом в этом же помещении - 16", - рассказала журналистам председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская, отметив, что особенно это удобно тем, у кого сегодня рабочий день.

Как сообщалось ранее, избирательные участки в Калининградской области 10 сентября 2017 года будут работать с 7:00 до 21:00 по местному времени. Основанием для этого стали обращения в облдуму и избирком представителей обществ садоводов и обществ ветеранов войн и военных конфликтов.

Претенденты на должность губернатора

На пост главы области претендуют: временно исполняющий обязанности губернатора региона Антон Алиханов, выдвинутый региональным отделением "Единой России", заместитель председателя комитета областного парламента по международным и межрегиональным делам, безопасности и правопорядку Евгений Мишин (ЛДПР), депутат Калининградской облдумы Игорь Ревин (КПРФ), председатель Камчатской краевой экологической общественной организации "Камча" Екатерина Тимофеева, переехавшая в Калининград из Петропавловска-Камчатского и выдвинутая Российской экологической партией "Зеленые".

Срок полномочий губернатора Калининградской области - пять лет.